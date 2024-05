TCE-MS monitora andamento do TAG firmado pela Prefeitura de Naviraí

Divulgação

Cumprindo com o seu papel fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou na última semana (25), uma reunião técnica com representantes da Prefeitura de Naviraí, dando prosseguimento ao monitoramento do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), assinado em novembro de 2023, para melhorias no setor da saúde do município.

A equipe de Naviraí, composta por Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo (gerente de saúde), Gorethe de Aguiar (procuradora do Município), Mariana Cruz Rosada (gerente de Núcleo de Gestão de Programa e Convênios), e Danilo Dias Pereira (gerente de Núcleo de Apoio Logístico), foi recebida pelos técnicos da Divisão de Fiscalização de Saúde do TCE-MS e pelo representante do gabinete do conselheiro Flávio Kayatt, relator do processo.

De acordo com o chefe da Divisão de Fiscalização de Saúde, Haroldo Oliveira Souza, a reunião foi para debater e monitorar o cumprimento das metas compromissadas no Termo de Ajustamento de Gestão firmado no Processo TC/3903/2023.

“Buscamos informações sobre o andamento das metas propostas no TAG, bem como as dificuldades que o município tem encontrado na operacionalização do Termo de Ajustamento. Assuntos diversos referentes à prestação de serviços médicos, a busca de soluções para as dúvidas apresentadas, além de discussão de boas práticas que estão sendo implementadas pelo município, também estiveram na pauta do encontro técnico”, explicou Haroldo Oliveira.

Para Fadel Tajher Iunes Júnior, representante do gabinete do conselheiro Flávio Kayatt, a reunião foi proveitosa e destacou que o TAG firmado com Naviraí é um programa piloto que apresenta consideráveis avanços. “Mais uma vez, isso demonstra a efetiva importância desse instrumento [TAG] para o controle externo e para a gestão municipal, em especial, no enfrentamento dos desafios tão impactantes para a sociedade na gestão da saúde”, finalizou.

