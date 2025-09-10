Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 22:48

TCE-MS muda regras para acelerar análise de aposentadorias e contratações no serviço público

A medida tem como objetivo dar maior celeridade à análise desses processos

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 20:06

Mary Vasques

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) aprovou a Resolução nº 260/2025, que transfere a competência para julgar processos de admissão de pessoal e concessão de aposentadorias dos conselheiros titulares para os conselheiros substitutos. A medida, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10), visa acelerar a análise desses processos e fortalecer o controle externo sobre os atos da administração pública.

Com essa redistribuição automática e equilibrada, o TCE-MS evita o acúmulo de processos, permitindo que os conselheiros titulares foquem em temas mais complexos e de maior impacto para a sociedade.

Para o cidadão, essa mudança traz mais rapidez no julgamento de atos que influenciam diretamente a gestão de recursos humanos no serviço público, como admissões e aposentadorias, garantindo maior transparência e eficiência na administração dos recursos públicos.

Força-tarefa zerou estoque de processos em 2024

Em 2024, uma força-tarefa da Divisão de Fiscalização de Atos de Pessoal do Tribunal conseguiu eliminar o estoque acumulado de processos relacionados a admissões, aposentadorias e pensões. Foram analisados 11.328 processos de concessão de aposentadorias e pensões e 15.450 atos de admissão. Com isso, o TCE-MS passou a dar mais agilidade à tramitação dos novos processos, fortalecendo a qualidade do serviço público para a população.

