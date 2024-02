TCE-MS participa da 78ª reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes de RPPS

Na manhã desta terça-feira (27), a conselheira substituta do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Patrícia Sarmento, representou o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, na solenidade de abertura da 78ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev). O evento está sendo realizado no Hotel Deville e vai até quarta-feira (28).

Representantes de instituições responsáveis pela gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) da União, dos estados e do Distrito Federal, e representantes dos municípios participam da reunião que tem como objetivo promover o diálogo e a construção de consensos em torno das questões previdenciárias e sociais do País.

“Em nome do presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, saúdo a todos os presentes. Para mim é uma honra representar o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul neste evento em que se discute os rumos dos RPPS’s no Brasil. Fico honrada de estar aqui, não apenas por representar um órgão de controle, mas como segurada que sou de um Regime Próprio. Desejo a todos vocês uma excelente reunião de trabalho”, declarou a conselheira Patrícia Sarmento, compondo a mesa da abertura do encontro.

Participaram também da solenidade de abertura, o vice-governador de MS, José Carlos Barbosa (Barbosinha); a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; a diretora presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Camilla Nascimento de Oliveira; representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lídio Lopes; o presidente do Conaprev, Allex Albert; o ministro da Previdência Social, Paulo Roberto, e o presidente da Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência de MS (ADIMPMS), Deoclecio Paes.

CONAPREV

O Conselho Nacional de Previdência Social (CONAPREV) é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, vinculado ao Ministério da Economia, responsável por formular e propor diretrizes para as políticas públicas de previdência social no Brasil. É composto por 43 RPPS de todo o Brasil, abrangendo a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, todos os estados, o Distrito Federal e 12 capitais, além de duas Associações Nacionais dos RPPS (Abipem e Aneprem), que representam os demais RPPS municipais, e do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio da Subsecretaria dos RPPS. As reuniões são sediadas em diferentes unidades da Federação, sendo que Campo Grande foi escolhida para sediar a 78ª reunião, organizada pelo IMPCG.