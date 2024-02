TCE-MS participa de Comitê para mapear trabalho das Corregedorias

A coordenadora da Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral do TCE-MS, Viviane Lacerda Lopes Nogueira, participou na tarde desta quarta-feira, 31 de janeiro, da 1ª Reunião Nacional do Comitê de Mapeamento de Processos das Corregedorias dos Tribunais de Contas sob a coordenação do conselheiro do TCE-AL, Rodrigo Siqueira Cavalcante.

Representantes de várias Corregedorias das Cortes de Contas participaram da reunião, entre eles, do Mato Grosso, Pernambuco, Pará, Piauí, Paraná e Santa Catarina.

O objetivo do grupo é lançar, no Encontro Nacional de Corregedorias, Controle Interno e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCCO 2024, uma cartilha com os mapeamentos dos processos de competência das Corregedoria-Gerais dos Tribunais de Contas, mostrando o que tem que ser feito nos macrofluxos, processos e atividades.

O Encontro Nacional será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), de 18 a 20 de junho.

Para Viviane Nogueira, coordenadora da Secretaria Executiva da Corregedoria do TCE-MS, essas reuniões são muito importantes para a troca de experiências. “A gente observa as dificuldades e os sucessos das outras Corregedorias. O nosso objetivo é mapear todos os serviços prestados pelas Corregedoria para promover uma padronização e lançar essa cartilha na ENCCO 2024”.



A Corregedoria

A Corregedoria-Geral dos Tribunais de Contas tem como objetivo orientar, apoiar e fiscalizar as atividades na busca permanente do aprimoramento dos trabalhos, para assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos. No TCE-MS o corregedor-geral é o conselheiro Osmar Jeronymo.

Substituir o vice-presidente em determinados afastamentos; exercer os encargos de inspeção e correição geral nos órgãos e unidades integrantes da estrutura funcional do Tribunal ao Tribunal Pleno, apresentar relatórios das atividades do exercício anterior e expedir provimentos para orientar os trabalhos dos órgãos e das unidades, são algumas das atribuições do corregedor-geral.

mais notícias

TCE alerta que 7 de fevereiro é o prazo final para que jurisdicionados informem gastos com a educação

COMUNICADO

TCE alerta que 7 de fevereiro é o prazo final para que jurisdicionados informem gastos com a educação

Leia também

Comissão define ações de fiscalização do transporte escolar no MS

TRANSPORTE ESCOLAR

Comissão define ações de fiscalização do transporte escolar no MS

Leia também