TCE-MS participa de Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas

O conselheiro substituto do TCE-MS, Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, e o assessor Loyre Willian Nascimento participam em Macapá do III Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, realizado nos dias 22 e 23 de agosto pelo TCE do Amapá, Atricon, IRB, CNPTC, Abracom e Audicon. O evento reúne representantes de Tribunais de Contas de todo o País.

O III Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas tem como objetivo principal promover o debate e a troca de experiências sobre políticas, programas e ações voltadas para a proteção do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Estão sendo abordados temas como gestão ambiental, conservação da biodiversidade, enfrentamento às mudanças climáticas, educação ambiental, entre outros, com o intuito de fomentar a adoção de práticas ambientalmente responsáveis e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável para as próximas gerações.