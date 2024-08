TCE-MS participa de encontro sobre violência de gênero

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul participou na manhã desta sexta-feira, 9 de agosto, do “1º Encontro Mulheres em foco: Agentes que atuam frente à violência de gênero”. A ação faz parte da campanha Agosto Lilás, realizada pelo governo do Estado.

Promovido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, com o apoio da Secretaria de Estado da Cidadania, o evento quer capacitar servidores para um atendimento mais humanizado e eficaz às vítimas, além de conscientizar os acadêmicos sobre a importância do reconhecimento das causas que levam ao aumento da violência de gênero, especialmente, nas comunidades indígenas.

“Essa reflexão é crucial, considerando que a violência de gênero se define como qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra pessoas em situação de vulnerabilidade, em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual”, destacou a Delegada de Polícia, Elaine Cristina Ishiki Benicasa.

Na solenidade de abertura do encontro a chefe da Diretoria de Comunicação do TCE-MS, Alexsandra Oliveira, representou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos.

No período da tarde, a programação continua com a participação de palestrantes de renome nacional como Djamila Ribeiro e a médica e psiquiatra Ana Beatriz Barbosa.

*As informações são site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul