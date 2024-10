TCE-MS participa de Seminário de Direitos da Criança e do Adolescente

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, prestigiou na noite dessa quinta-feira (03/10), a solenidade de abertura do Seminário de Direitos da Criança e do Adolescente, realizado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, com o apoio do TCE-MS. A abertura oficial teve uma apresentação musical do Projeto Fábrica de Som, que oferece às crianças e adolescentes a arte da música, regido pelo Maestro Ernesto Carvalho de Queiroz.

A mesa de autoridades, presidida pelo Defensor-Geral, Pedro Paulo Gasparini; foi composta pelo presidente do TCE-MS, Jerson Domingos; o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, João Marcelo; juíza Katy Braun do Prado, representando o Tribunal de Justiça do Estado; a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul (ADEP-MS), Nancy Gomes de Carvalho; a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira; a procuradora de Justiça do MPMS, Vera Frost Vieira; superintendente da política de direitos humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direito Humanos (SEAD), Andrea Lúcia Cavararo Rodrigues, e representando as crianças e adolescentes, Renato Gabriel trindade de Souza.

Ao fazer uso da palavra, o presidente do TCE-MS falou sobre a importância da parceria com o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público, a Defensoria, e as entidades públicas. “Este é um evento que abrilhanta a todos os seguimentos que têm esses cuidados, como a palestra da juíza Flávia que hoje conversa com as entidades e com todos os nossos poderes. Eu acho que isso só reforça, cada vez mais, a responsabilidade que todos nós temos com o futuro melhor da nossa sociedade”.

A palestra magna "Romper barreiras para garantir direitos: os desafios da justiça brasileira" foi ministrada pela Juíza de Direito (TJSP) Auxiliar do Supremo Tribunal Federal (STF) Juíza-Ouvidora do STF, Flávia Martins de Carvalho.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul