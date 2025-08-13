Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 16:10

Geral

TCE-MS participa de simpósio sobre primeira infância

Encontro marca avanço nas políticas direcionadas à primeira infância em Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 15:23

MAry Vasques / TCE MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) participou, nesta quarta-feira (13), do 1º Simpósio Dialogando a Primeira Infância em Mato Grosso do Sul, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SAS) em parceria com instituições públicas e organizações da sociedade civil.

Representando o presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt, o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira destacou que a primeira infância é prioridade permanente no TCE-MS. “Ao investir nesse período, estamos investindo no futuro do Estado e dos municípios. A primeira infância vai além da educação, envolve políticas intersetoriais que se influenciam mutuamente. Parabenizo a Secretaria de Saúde pela iniciativa e espero que este evento gere aprendizados e reflexões para aprimorar nossas ações”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, ressaltou que o simpósio é um marco para a construção de políticas mais direcionadas à primeira infância. Ele lembrou que, até então, não havia uma política específica para essa faixa etária dentro da atenção primária à saúde. “Hoje iniciamos uma nova perspectiva, com foco mais direcionado a essa fase tão importante da vida”, disse.

A gerente de Atenção à Saúde da Criança da SAS, Cristiana Schulz, explicou que o conceito de primeira infância, no âmbito da saúde, vai da gestação até os 9 anos. “Essa fase é determinante para o desenvolvimento, pois estabelece as bases para a vida adulta. O evento cumpre um papel fundamental ao promover integração entre áreas e capacitar profissionais para atuarem de forma articulada”, destacou.

O simpósio, que acontece entre os dias 13 e 15 de agosto, conta com a participação de representantes da Defensoria Pública, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Superintendência de Atenção Primária à Saúde (SAPS), comitês e bancos de leite humano. A programação inclui palestras sobre desenvolvimento cognitivo e linguagem, violência contra a criança, aspectos socioafetivos e comportamentais e ações integradas voltadas à primeira infância.

