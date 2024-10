TCE-MS participa do 1º Encontro Nacional da Primeira Infância no Amazonas

Assessoria TCE-AM

O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE-MS), participa do 1º Encontro Nacional da Primeira Infância (ENAPI). O Evento está sendo realizado de 22 a 24 de outubro, em Manaus (AM), no auditório da Corte de Contas do Estado do Amazonas.

Representando o TCE-MS, estão os integrantes do Comitê Intersetorial de Trabalho do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCE-MS, composto pelo coordenador-geral do Programa da Primeira Infância do TCE-MS, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, e os servidores Eduardo Santos Dionizio, diretor de Serviços Processuais, e Sandra Rose Rodrigues, coordenadora da dimensão capacitação do Programa.

Para o coordenador-geral do Programa da Primeira Infância do TCE-MS, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira este evento, que é considerado histórico, ajuda os participantes a absorver novas informações. “Nós já avançamos em algumas áreas, mas entendemos que a gente precisa aprender com os outros, a gente precisa buscar novas experiências, primeiro para avaliar se o que nós estamos fazendo está no caminho correto e segundo buscar novos horizontes e novas áreas de atuação para entender cada vez mais esse mundo tão complexo da primeira infância”.

ENAPI

O evento realizado pelo TCE do Amazonas tem o apoio da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON) e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), e reúne profissionais do direito, saúde, educação e meio ambiente, além de representantes de organizações sociais.

A abertura oficial foi realizada pela presidente do TCE-AM, Yara Amazonina Lins Rodrigues do Santos, que ressaltou o encontro como um marco na preocupação com os direitos das crianças na primeira infância: “precisamos cuidar de nossas crianças e prepará-las para os desafios do hoje e do amanhã. Não tenho dúvida de que os produtos das exposições, dos debates e das conclusões de todos os envolvidos neste primeiro encontro nacional da primeira infância resultarão no cumprimento pleno desses objetivos”.

O Conselheiro Edson José Ferrari, Presidente do Comitê Técnico da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa (IRB), em breves palavras lembrou que desigualdade e liberdade de construção serão os motes deste 1º Encontro Nacional.

A palestra magna “Políticas Públicas e Governança Colaborativa para a Primeira Infância” foi proferida pelo Prof. Dr. Fernando Luiz Abrucio.

Além de discutir políticas públicas voltadas a crianças de zero a seis anos, estes três dias de evento têm como objetivo fortalecer as iniciativas sobre a primeira infância no âmbito dos Tribunais de Contas do país.