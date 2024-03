TCE-MS participa do maior evento de cidades inteligentes do Brasil

Servidoras no Smart City Expo Curitiba / Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul esteve presente no maior evento de cidades inteligentes do Brasil, o Smart City Expo, realizado entre os dias 20 e 22 de março em Curitiba. As arquitetas Ana Cristina Bressa, Carla Barbosires e Isabela Giroto representaram o TCE-MS, participando das diversas oficinas e painéis, que nesta edição tiveram como tema central - Reinventando cidades para todos.



O Congresso reuniu representantes do setor público, empresas, universidades e sociedade civil, oferecendo oportunidades de networking, apresentação de projetos inovadores e soluções diversificadas para os inúmeros desafios das cidades com trocas de conhecimento entre os participantes.



Sob a coordenação da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente do TCE-MS, as servidoras participaram do evento em Curitiba para conhecerem as ideias inovadoras e para a troca de experiências na área. “Participamos de laboratórios no Smart City Expo, juntando material para dar andamento em nosso programa de trabalho de mobilidade urbana e acessibilidade”, pontuou Carla Barbosires.



Ela ainda destacou que os avanços das tecnologias conseguiram proporcionar vários benefícios para a sociedade, quer seja através da aplicação de práticas de sustentabilidade ou na gestão da iluminação pública, “é inegável que as smart cities facilitam a vida das pessoas e diminuem custos dos gestores. No mundo digital não há fronteiras e esse modelo vem crescendo. Já são diversos centros urbanos que desfrutam dessas vantagens”.



Smart City Expo Curitiba



Criado em parceria com a Fira Barcelona, organizadora do principal Congresso Mundial de cidades inteligentes, o Smart City Expo World Congress, o Smart City Expo Curitiba reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos.



A edição de 2024 bateu novo recorde, com 16,8 mil participantes de 580 cidades brasileiras e do exterior. Em cinco edições (2018, 2019, 2022, 2023 e 2024), o fórum global de cidades inteligentes reuniu na capital paranaense 54,1 mil visitantes de 580 cidades diferentes, de mais de 35 nacionalidades, 580 palestrantes e moderadores, especialistas em temas de transformação das cidades para a melhora da vida das pessoas com apoio da tecnologia.



O Smart City Expo Curitiba é, desde 2023, o segundo maior evento global sobre smart cities chancelado pela Fira Barcelona, atrás apenas do congresso mundial (em Barcelona), e o maior das Américas.