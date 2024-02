TCE-MS promove aos servidores atletas da OTC evento em preparação às olimpíadas 2024

Divulgação

Os servidores que integram a equipe de atletas das Olimpíadas dos Tribunais de Contas (OTC) tiveram uma manhã especial no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. No auditório da Escoex, nesta sexta-feira (23), eles participaram de palestras que abordaram a importância da rotina de exercícios físicos, sobre a alimentação nutricional, aliados à medicina preventiva voltada ao esporte.



Para isso, eles contaram com a expertise e a experiência de convidados renomados, como o endocrinologista e especialista em medicina do esporte, Dr. Antônio Cruz Neto, da nutricionista Fernanda Perez da Cruz e da triatleta de Iron Man Full, Ingrid Ximenes.



Abrindo os trabalhos, saudando os servidores, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, maior incentivador e apoiador dos atletas do TCE-MS, destacou que falar sobre bem-estar e saúde é algo que já faz parte do dia a dia do Tribunal de Contas.



“Com a dedicação dos nossos servidores que atuam tanto na área esportiva, na social, na área da saúde e em todos os segmentos que compõem o TCE-MS, tenho visto um resultado positivo muito acima das minhas expectativas da época de quando iniciamos juntos a gestão. E começando 2024, vejo uma expectativa ainda maior em todos os sentidos. Essa integração de todos nós é que gerou o bom resultado do ano passado, que para mim foi uma vitória imensa, e creio que em 2024 será ainda melhor, e, certamente, a presidência vai continuar lado a lado com vocês”, declarou o presidente Jerson Domingos.



O palestrante especialista em medicina do esporte, Dr. Antônio Cruz Neto, destacou sobre a necessidade em se manter uma rotina de cuidados com a saúde ao longo dos anos, e que associar uma boa alimentação equilibrada, associada aos exercícios físicos e no cuidado com as taxas hormonais impactam positivamente em todas as áreas da vida.



“Manter esse cuidado rotineiramente vai impactar positivamente não somente no desempenho da modalidade esportiva em si, mas principalmente na vida pessoal e profissional como um todo. Associar uma boa alimentação nutricional aos exercícios leva a saúde para uma vida toda e que vai prepará-los para as olimpíadas que vão ocorrer em setembro. Nosso intuito é fazer com que esses bons hábitos adquiridos pelos atletas proporcionem uma melhor performance nas competições das olimpíadas”, explicou Antônio Cruz.



Em sua explanação, a nutricionista Fernanda Perez apontou que para se ter uma alimentação mais adequada e nutricional não precisa gastar muito ou fazer pratos de difícil elaboração, usando ingredientes caros. “As pessoas precisam entender que tudo o que precisamos está nos alimentos simples, que podem ser encontrados até mesmo no mercado do bairro. A alimentação com pratos básicos como o feijão, o arroz, os ovos são exemplos de excelentes fontes nutricionais, que são básicos e completos. Manter essa rotina, vai ajudar e muito, não somente nas competições dos atletas como também na produtividade no trabalho diário aqui no Tribunal de Contas”.



A triatleta de Iron Man Full, destacou que nunca é tarde para se adquirir hábitos saudáveis. “As pessoas ficam muito tempo sentadas, principalmente os servidores do TCE que têm um volume de trabalho grande, praticar uma modalidade esportiva é importante para saúde física e mental deles. Mantendo uma rotina com alimentação, exercícios físicos vão refletir no bom desempenho dos servidores no trabalho e nas competições das olimpíadas”, concluiu.