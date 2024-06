TCE na Medida 2024 inicia com grande adesão dos servidores

Divulgação

O auditório da Escoex do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul ficou pequeno para o grande número de servidores que participaram do lançamento do TCE na Medida 2024, na manhã desta quinta-feira, 6 de junho. O programa implementado pela Corte de Contas incentiva os servidores a adotarem hábitos de vida saudável, estimulando a prática de atividade física e a alimentação balanceada.

O programa promovido pelo TCE-MS, realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), conta com o apoio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida. Neste ano, a novidade é o tempo do desafio, que será ainda maior do que nas edições anteriores.

A diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Elaine Góis explica que “o TCE preocupado com a qualidade de vida de seus servidores, aumentou o tempo de realização do TCE na Medida para um pouco mais de cinco meses, e também ampliou o leque de cuidados com os nossos servidores. Para isso, a Corte de Contas firmou parcerias com especialistas em alimentação saudável, da prática de atividade física, com clínicas de estética e odontológicas. Parcerias com o objetivo de buscar a qualidade de vida dos servidores como um todo, com a prática de hábitos mais saudáveis”.

Elaine ainda destaca que “por ser um órgão público, com o Programa TCE na Medida, a Corte de Contas está inovando aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, e também em todo o País, sendo referência de boas práticas para os demais Tribunais de Contas, um programa modelo”.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, também compareceu no evento para dar um incentivo a mais aos servidores que vão participar da nova edição do desafio.

TCE na Medida 2024

Durante os cinco meses do programa, os participantes vão poder contar com o acompanhamento e experiência do médico nutrólogo, João Pedro de Magalhães; da especialista em nutrição clínica, Sara Afif, que vai elaborar um plano de alimentação saudável, de acordo com a necessidade e especificidade de cada participante; e também com a expertise da triatleta e personal trainer, Ingrid Ximenes, que vai oferecer uma assessoria de corrida gratuita, três vezes por semana.

Em sua apresentação, João Pedro explicou que a nutrologia é uma especialidade médica nova, que tem como base a medicina preventiva. Ele ressaltou também os perigos que envolvem a obesidade. “Mostramos aqui aos servidores como é importante cuidar do peso, porque os dados revelam que de 2003 até 2019, a obesidade entre os brasileiros teve um crescimento de 72% nos índices, representando um gasto de saúde pública muito grande em todo o Brasil”, destacou.

O médico ainda ressaltou que a obesidade é uma doença fatorial que acaba envolvendo outros tipos de patologias como o diabetes, a hipertensão e as alterações hormonais. “Pela obesidade ter um amplo espectro é necessário que o paciente precise fazer uma reeducação alimentar, associada a prática de exercícios físicos e buscar uma melhor qualidade no sono”.

A nutricionista Sara Afif explicou que a chave para se ter uma vida mais saudável começa na alimentação. “Nos 150 dias do TCE na Medida vou estar acompanhando de perto os servidores, elaborando dietas sugestivas e prestando orientações nutricionais nos grupos. Os ganhadores do desafio não serão necessariamente quem perder mais peso, mas sim aqueles que perderem mais gordura corporal como um todo”.

Ingrid Ximenes pontuou em sua apresentação que a mudança de hábito só começa quando somos desafiados. “O TCE na Medida é esse desafio, para dar esse empurrãozinho para os servidores mudarem os bons hábitos para bons hábitos e, para isso, mostrei que todos podem, que no começo é sempre difícil, como também foi para mim um dia, mas que a gente chega lá e temos que parar de nos compararmos com os outros, cada um tem o seu objetivo e sua meta individual, que cada um é único”.

A gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, destaca que nesta edição, o programa traz como novidade as novas parcerias. “Buscamos novas parcerias para que os participantes tenham uma nova motivação, um novo médico, uma nutricionista com novas condutas, sem falar nas vantagens que os servidores vão ganhar entrando no programa, como assessoria de corrida, de aulas de dança gratuitamente. E vemos que já está sendo um sucesso esse começo, visto a presença e a adesão maciça dos servidores nesta nova jornada de 150 dias do programa”.

A programação da manhã contou com a apresentação das palestras, lançamento do desafio, sorteio de brindes e um coffee break especial.