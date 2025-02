TCE recebe visita da prefeita de Campo Grande

O presidente do Tribunal de Contas (TCE), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu, na manhã desta terça-feira (25/2), a visita da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, acompanhada pelo deputado Lídio Lopes.

De acordo com Adriane Lopes, a visita teve caráter institucional e foi marcada por discussões sobre temas de relevância para Campo Grande.

“Fiquei muito feliz e satisfeita em ouvir do presidente Kayatt que o Tribunal de Contas agora terá uma sala exclusiva para receber prefeitos e prefeitas. Nesses espaços, poderemos discutir pautas importantes e buscar orientação do Tribunal de Contas para melhor atender às necessidades dos nossos municípios”, concluiu Adriane.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul