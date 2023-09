TCE/MS publica edital para concurso de Procurador de Contas Substituto do MPC

O TCE-MS publicou nesta quarta-feira, 6 de setembro, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico o edital do concurso público para o preenchimento de três vagas do cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. As inscrições poderão ser feitas de 14/9/23 às 18 horas do dia 3/10/23 no endereço https://www.cebraspe.org.br/concursos/

As provas serão realizadas em seis fases: prova escrita objetiva; prova escrita discursiva; prova oral; investigação social; avaliação de sanidade física e mental e avaliação de títulos. As provas escritas, objetivas e discursivas, serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2023, em Campo Grande. Para acessar o edital completo do concurso, clique aqui.

O concurso será realizado pelo Cebraspe, instituição que apresentou proposta técnica e financeira alinhada com os objetivos buscados pelo TCE-MS, além de possuir notoriedade pelos serviços prestados em certames similares, como por exemplo os promovidos recentemente em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rondônia, e outros para relevantes carreiras públicas, destacando-se cargos do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal do Ministério Público de diversos Estados.

A Comissão que organiza a realização do concurso foi instituída em junho deste ano é presidida pelo conselheiro Marcio Campos Monteiro, e tem como membros titulares, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Heitor de Matos, Advogado representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MS, Guilherme Vieira de Barros, Rovena Ceccon e Diogo Sant’Ana Salvadori, servidores ocupantes do cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, e, como membros suplentes, Regis Santiago, Advogado representante da OAB/MS, e Ana Lúcia Mattos de Lima Ribeiro, servidora ocupante do cargo de Auditor Estadual de Controle Externo.