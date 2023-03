Técnica de enfermagem conquista prêmio de "capacete de ouro" em Pernambuco

Jusyleine com o prêmio em mãos / Foto: Arquivo Pessoal

O cinza de concretos e a rotina agitada de uma construção de Pernambuco ganham o olhar atento de uma aquidauanense, a técnica enfermagem Jusyleine Maria Bogado Ávila de Andrade, responsável pela saúde de toda equipe. Recentemente, a profissional conquistou o prêmio de merecimento, o "capacete de ouro".

Jusyleine saiu de Aquidauana pouco com mais de um ano, como técnica de enfermagem do trabalho para atuar em uma obra de ampliação de Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), no nordeste do país. Os medos enchiam a mala, entretanto, conseguiu avançar na área.

"Sai de Aquidauana sem saber o que iria encontrar aqui no Pernambuco, entrei na Temon [empresa de engenharia] como a primeira Técnica de enfermagem do trabalho. A Temon tem 40 anos de estrada, por uma questão contratual, nunca houve a necessidade de ter um técnica de enfermagem do trabalho em obra. Então, é gratificante ser reconhecida por tão pouco tempo de trabalho, ter que me virar sozinha em uma obra com mais de 200 colaboradores".

A premiação aconteceu em uma semana recheada de palestras, workshop de empresas, com a presença de seus responsáveis e donos. Um momento do evento, líderes realizara, uma cerimônia de reconhecimento a empresa destaque e ao colaborador que fez a diferença no projeto. Dentre 60 empreendimentos, Jusyleine se destacou.

" A eram dois capacetes de ouro, a Temon levou os dois, primeiro como empresa e o segundo capacete foi o meu, como funcionária. Fiquei muito feliz, eu tenho um ano de Obra, tinham colaboradores mais antigo no projeto, mais eu levei o prêmio", disse.