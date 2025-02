Técnica de enfermagem de Aquidauana luta contra câncer e faz apelo para custear tratamento

Glaucia faz apelo para conseguir pagar o exame / Arquivo pessoal

A vida de Gláucia Ramos, técnica de enfermagem do Hospital de Aquidauana, mudou drasticamente após o diagnóstico de câncer na tireoide. Após a primeira cirurgia, a aquidauanense se encontra na fila de espera do SUS e agora corre contra o tempo para arcar com exames que têm custo superior a R$ 2 mil.

Gláucia percebeu sintomas preocupantes, como caroços no pescoço. Exames de ultrassom indicaram nódulos e linfonodos comprometidos. O médico da região avaliou os exames e solicitou novos, feitos em Campo Grande. No dia 26 de novembro, o resultado confirmou câncer na tireoide com metástase na região cervical esquerda.

“Comecei o acompanhamento e a cirurgia para retirada da tireoide e esvaziamento cervical no dia 24 de janeiro. O pós-operatório foi um pouco difícil. Nos meus exames, apareciam apenas quatro nódulos e dois linfonodos, mas no dia da cirurgia a doutora retirou 37 nódulos. Fiquei 10 horas na cirurgia e depois fui para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com drenos no pescoço e na cervical”, descreve.

Gláucia permaneceu internada por 14 dias e teve alta médica no dia 6 de fevereiro. Contudo, o tratamento ainda não chegou ao fim, pois ela precisa de novos exames, cujo custo é elevado.

“Tenho exames marcados para o dia 17/02, como raio-x, ultrassom e tomografia no Hospital Alfredo Abraão, em Campo Grande. O único exame que ainda estamos tentando agendar é a cintilografia do corpo inteiro, mas não consegui marcar e não há previsão de quando irão me chamar. Preciso desse exame para iniciar a iodoterapia.”

A família começou a fazer orçamentos para o exame, que custa cerca de R$ 2 mil. No entanto, Gláucia não tem condições financeiras para arcar com esse valor. Para ajudar, a aquidauanense abriu uma rifa solidária, com sorteio de um Smartphone Galaxy A15 e um kit de cosméticos. Os números estão sendo vendidos por valores que variam entre R$ 10 e R$ 20. Os interessados podem adquirir os bilhetes pelo telefone (67) 9333-9199.

Além disso, a família também organiza uma vaquinha online para arrecadar fundos. Clique aqui para conferir.

“Eu quero ter minha vida de volta, poder trabalhar, cuidar de mim e das minhas coisas. Quem me conhece sabe que eu nunca fiquei parada e jamais imaginei que poderia passar por isso. Estou acostumada a cuidar das pessoas, e é muito triste quando os papéis se invertem”, afirma emocionada.