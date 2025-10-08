Técnico do SAMU de folga salva homem engasgado em Anastácio

Mesmo estando de folga, o profissional foi acionado por um vizinho da vítima / Samu

Um técnico de enfermagem do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana salvou a vida de um homem de 28 anos que se engasgou com um pedaço de carne durante o almoço, nesta quarta-feira, 8, por volta do meio-dia, no bairro Santa Clara, em Anastácio.

Mesmo estando de folga, o profissional foi acionado por um vizinho da vítima, que correu para pedir ajuda após notar o engasgo e o desespero de familiares. Com rapidez, o técnico aplicou a manobra de Heimlich — compressão abdominal usada para desobstruir as vias respiratórias — e conseguiu fazer com que o homem expelisse o alimento.

O coordenador do SAMU de Aquidauana, Héverton Bastos, elogiou a atuação do servidor. “Esse é o papel do samuzeiro, estar pronto para servir a qualquer momento, dentro ou fora do horário de serviço”, disse. O profissional, identificado como Maranhão, foi destacado pela conduta e profissionalismo.

A manobra de Heimlich é uma técnica recomendada para casos de asfixia por corpos estranhos, geralmente alimentos, que bloqueiam a passagem de ar pelas vias respiratórias. Em situações de emergência, o procedimento pode ser decisivo para salvar vidas.

