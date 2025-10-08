Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 20:25

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Técnico do SAMU de folga salva homem engasgado em Anastácio

Com manobra de Heimlich, profissional desobstruiu vias aéreas da vítima

Redação com João Eric

Publicado em 08/10/2025 às 17:11

Atualizado em 08/10/2025 às 17:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mesmo estando de folga, o profissional foi acionado por um vizinho da vítima / Samu

Um técnico de enfermagem do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana salvou a vida de um homem de 28 anos que se engasgou com um pedaço de carne durante o almoço, nesta quarta-feira, 8, por volta do meio-dia, no bairro Santa Clara, em Anastácio.

Mesmo estando de folga, o profissional foi acionado por um vizinho da vítima, que correu para pedir ajuda após notar o engasgo e o desespero de familiares. Com rapidez, o técnico aplicou a manobra de Heimlich — compressão abdominal usada para desobstruir as vias respiratórias — e conseguiu fazer com que o homem expelisse o alimento.

O coordenador do SAMU de Aquidauana, Héverton Bastos, elogiou a atuação do servidor. “Esse é o papel do samuzeiro, estar pronto para servir a qualquer momento, dentro ou fora do horário de serviço”, disse. O profissional, identificado como Maranhão, foi destacado pela conduta e profissionalismo.

A manobra de Heimlich é uma técnica recomendada para casos de asfixia por corpos estranhos, geralmente alimentos, que bloqueiam a passagem de ar pelas vias respiratórias. Em situações de emergência, o procedimento pode ser decisivo para salvar vidas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Rede de saúde de MS mantém prontidão contra emergências tóxicas

Incêndio

Bombeiros controlam incêndio no Parque das Nascentes do Rio Taquari

Trânsito

BR-262 é liberada após acidente com caminhão carregado em Miranda

Trecho havia sido interditado temporariamente após a colisão

Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne programação em comunidades de Aquidauana

Publicidade

Música

Jovem indígena terena de Aquidauana estreia no "The Voice Brasil"

ÚLTIMAS

Saúde

Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Candidatos farão prova objetiva no dia 19 de outubro

Polícia

Irmãos são presos por matar homem e incendiar veículo em MS

Vítima foi morta após encontro com suspeitos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo