Temperatura atinge 46°C em Aquidauana

Termômetro de Aquidauana / O Pantaneiro

O termômetro na área central de Aquidauana registrou uma temperatura máxima de 46°C nesta quarta-feira, 8 de janeiro, marcando um dos dias mais quentes na cidade. O intenso calor é resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica, que mantém o céu predominantemente claro, com variações de nebulosidade, e contribui para o aumento das temperaturas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o fenômeno que gera esse clima quente também está afetando outras regiões do estado. Embora o calor predomine, a previsão indica que podem ocorrer chuvas em diferentes áreas de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades isoladas, acompanhadas de raios, em algumas cidades.

As regiões centro-norte, pantaneira, nordeste e leste do estado devem registrar os maiores acumulados de chuva. No entanto, as altas temperaturas e o tempo seco podem provocar baixos índices de umidade relativa do ar, o que aumenta os riscos de desconforto para a população e agrava as condições de saúde.

O Cemtec alerta para a necessidade de cuidados com a exposição ao sol e a hidratação, especialmente nos períodos de maior calor, quando a umidade relativa do ar tende a diminuir.