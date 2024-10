Tempestade pode amenizar calor extremo em Aquidauana

Alerta vigente / Inmet

Após bater calor de 42,9°C, sendo a maior temperatura do Brasil na última segunda-feira, 30, a previsão de tempestade pode amenizar os valores extremos em Aquidauana.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há chance de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. A condição favorece o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O aviso segue vigente das 12h da próxima quarta-feira, 2, às 10h de quinta-feira, 3. Ao todo, 71 cidades de Mato Grosso do Sul estão inclusas no alerta, com exceção da região norte e Bolsão.