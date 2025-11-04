Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 22:31

Tempestades com queda de granizo devem atingir Aquidauana e região

Cemtec alerta para chuvas intensas, ventos fortes e instabilidade até o fim da semana

Redação

Publicado em 04/11/2025 às 17:11

Região registra tempo instável até o sábado / O Pantaneiro

Os próximos dias devem ser de tempo instável em Aquidauana e região, com possibilidade de tempestades, ventos fortes e queda de granizo, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Entre quarta (5) e quinta-feira (6), a previsão indica sol com aumento de nebulosidade e chuvas intensas em alguns períodos. O fenômeno está associado ao transporte de calor e umidade em baixos níveis da atmosfera, combinado com o avanço de uma frente fria oceânica e áreas de baixa pressão que devem intensificar as instabilidades sobre o Estado.

O Cemtec estima acumulados de chuva acima de 40 milímetros em 24 horas, especialmente nesta quarta-feira (5). As tempestades podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento acima de 60 km/h e eventual queda de granizo.

Em Aquidauana, os termômetros devem marcar mínima de 26°C e máxima de 33°C na quarta-feira, e mínima de 24°C e máxima de 35°C na quinta-feira. Na região pantaneira e sudoeste, as temperaturas ficam entre 24°C e 35°C, enquanto nas áreas sul e cone-sul variam de 20°C a 31°C.

Os ventos devem soprar do quadrante norte, com velocidades médias entre 40 e 60 km/h, podendo haver rajadas mais intensas em pontos isolados.

A condição de tempo instável deve se manter até o sábado (8), com chuvas e tempestades em várias regiões do Estado. No domingo (9), a chegada de uma frente fria mais significativa promete mudar o cenário, provocando uma acentuada queda nas temperaturas, que podem chegar a mínimas entre 11°C e 14°C, principalmente no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

