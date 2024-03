Tempo continua instável em Aquidauana

Temperaturas amenas pela manhã / Rhobson Lima/ O Pantaneiro

O tempo deve continuar chuvoso em Aquidauana neste domingo, 31. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há uma mudança no panorama meteorológico, com previsão de instabilidades em praticamente todo o Estado.

Espera-se a chegada de chuvas de intensidade fraca a moderada em diversas áreas, acompanhadas de possíveis tempestades, principalmente nas regiões sul, sudeste, sudoeste, central e pantaneira.

Essas instabilidades atmosféricas são resultado da aproximação e deslocamento de um cavado, aliadas ao transporte de umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai contribui para a formação de nebulosidade e chuvas em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem permanecer dentro da média para a época do ano, com variações conforme as diferentes regiões do Estado. Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre ou deslocamentos durante o final de semana, é importante estar atento às atualizações meteorológicas locais e tomar precauções adequadas de acordo com as condições climáticas esperadas em cada região de Mato Grosso do Sul.