Tempo continua seco e calor chega a 37°C em Aquidauana

Dia será de altas temperaturas / Divulgação

O final de semana em Mato Grosso do Sul promete temperaturas elevadas e tempo seco. Entre sábado (3) e domingo (4), o tempo deve seguir firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Os termômetros estarão acima da média, alcançando entre 34°C e 37°C nas áreas mais quentes, e mínimas variando de 18°C a 26°C, dependendo da região.

Com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontando para um céu ensolarado, os baixos índices de umidade relativa do ar devem ficar entre 10% e 30%. Essas condições são propensas a gerar amplitudes térmicas significativas, com variações diárias superiores a 20°C em algumas localidades, além de ser propício para a propagação do fogo.

Regiões e temperaturas

Conforme os mapas abaixo, a temperatura não deve passar dos 33°C de máxima em Campo Grande, com mínima de 23°C. Na região de Dourados, os termômetros ficam entre 20°C e 34°C, enquanto em Corumbá os registros esperados variam entre 24°C e 34°C.

A presença de um sistema de alta pressão atmosférica impedirá a formação de nuvens e chuvas, mantendo essa condição de tempo seco e quente. Os ventos devem soprar predominantemente de nordeste e norte, com intensidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, rajadas podem superar 50 km/h, embora não sejam esperadas condições severas.

Recomenda-se à população que evite fazer fogo e tome precauções para proteger a saúde e o meio ambiente. Além disso, a qualidade do ar deve piorar, com o aumento dos poluentes atmosféricos. A orientação é para manter-se hidratado e umidificar os ambientes.

*Com informações da Comunicação Governo de MS