Tempo esquenta e máxima em Aquidauana é de 34ºC hoje

Não deve chover na cidade e nem na região, indica a previsão do tempo
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A previsão em Aquidauana e região será de tempo claro e céu limpo nesta quinta-feira (21), sem previsão de chuvas, com máxima de 34ºC, conforme o Clima Tempo.
O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia, mas não o necessário para pancadas de chuvas.
Em Miranda, a máxima será de 35ºC hoje, com mínima de 19ºC. Não há previsão de chuvas.
Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 18ºC, com máxima de 33ºC e não chove.
Já em Corumbá, a máxima atinge os 36ºC, sem chuvas. A mínima é de 19ºC.
