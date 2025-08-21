Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 08:16

Buscar

Últimas notícias
X
Clima Tempo

Tempo esquenta e máxima em Aquidauana é de 34ºC hoje

Não deve chover na cidade e nem na região, indica a previsão do tempo

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão em Aquidauana e região será de tempo claro e céu limpo nesta quinta-feira (21), sem previsão de chuvas, com máxima de 34ºC, conforme o Clima Tempo.

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia, mas não o necessário para pancadas de chuvas.

Em Miranda, a máxima será de 35ºC hoje, com mínima de 19ºC. Não há previsão de chuvas.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 18ºC, com máxima de 33ºC e não chove.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 36ºC, sem chuvas. A mínima é de 19ºC.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

3ª edição

Corrida dos Poderes será lançada no dia 28 com palestra de Yeltsin Jacques

Governo de MS mantém alerta e atuação dos bombeiros sobre incêndios florestais

Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário

Clima Tempo

Máxima em Aquidauana chega a 28ºC com previsão de chuvas

Publicidade

Direitos

Justiça de Miranda reconhece morte de jovem desaparecido desde 2024

ÚLTIMAS

Controle prévio

TCE-MS atua preventivamente e paralisa contrato milionário de Dourados

O objetivo é assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente

Polícia

PRF apreende quase meia tonelada de drogas e recupera veículo roubado na BR-163

Condutor foi preso durante fiscalização e confessou tráfico de entorpecentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo