Tempo estável encerra a semana com sol e variação de nebulosidade em MS

A previsão para este sábado (13) e domingo (14) indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões sul, sudeste e sudoeste o tempo fica mais fechado e as temperaturas ficam mais baixas, porém, pode ocorrer poucas aberturas de sol.



As menores temperaturas associadas a esta nova massa de ar fria deverão ocorrer durante este final de semana, com temperaturas mínimas por volta de 5ºC e 8°C. Ainda, pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 5°C, principalmente nas regiões sul e sudoste de Mato Grosso do Sul.



Neste sábado a mínima prevista em Campo Grande é de 12°C e a máxima de 21°C. Os termômetros em Dourados marcam 10°C inicialmente e chegam aos 17°C ao longo do dia. Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, tem mínima de 8°C e máxima de 13°C. Na região Leste, Anaurilândia registra variação entre 13°C e 23°C.



Paranaíba, no Bolsão, inicia o dia com 16°C e atinge 29°C nos horários mais quentes; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 17°C e máxima de 27°C. No norte do Estado, Coxim amanhece com 15°C e, à tarde, chega aos 27°C.



Na região Pantanal, Aquidauana e Corumbá marcam máximas semelhantes de 19°C, com mínimas de 11°C e 12°C, respectivamente. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os valores variam entre 10°C e 15°C.



Domingo mantém cenário



Para o domingo, a previsão segue indicando tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Apesar de existir chance do sol aparecer pontualmente no sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais fechado e com temperaturas mais baixas nestas regiões.



“Destaca-se também que as temperaturas máximas estarão em lenta e gradativa elevação. A previsão da direção dos ventos, devido a atuação da massa de ar frio, é de ventos sustentados do quadrante sul, ou seja, ventos que mantêm a direção constante por dias”, completa a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.



Os termômetros em Campo Grande marcam 12°C inicialmente e atingem 23°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima é de 10°C e a máxima de 19°C. Na região Sul, Ponta Porã apresenta variação entre 7°C e 14°C, já Iguatemi tem mínima de 11°C e máxima de 15°C.



Na região do Bolsão, a mínima em Paranaíba é de 15°C e a máxima de 28°C, enquanto os valores em Três Lagoas variam entre 16°C e 27°C. Coxim, no Norte do Estado, amanhece com 13°C e registra 27°C à tarde.



Corumbá, no Pantanal, inicia o dia com 12°C e chega aos 20°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 11°C e máxima de 22°C. Na região Sudoeste, os termômetros em Porto Murtinho marcam 10°C pela manhã e sobem até 16°C ao longo do domingo.