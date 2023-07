Tempo seco derruba umidade do ar em Aquidauana em 20%

Tempo favorece florescimento em Aquidauana / Fotos: Ronald Regis / O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul, principalmente no extremo sul do Estado.

O índice varia de 20 a 40%, com risco de incêndios florestais e à saúde. O aviso segue válido até 19h.

A massa de ar atua com maior intensidade em Mato Grosso, Goiás e cidades do nordeste do Brasil.

Recomendação