Tempo seco predomina e Aquidauana chega aos 36°C neste domingo

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Mato Grosso do Sul deve continuar experimentando um final de semana marcado por temperaturas elevadas e clima seco. De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este domingo, 28, será de condições de sol predominante.

Contudo, é previsto também algumas variações de nebulosidade, influenciadas por um bloqueio atmosférico que tem impedido a formação de nuvens e chuvas.

As temperaturas permanecerão estáveis e acima da média para a época do ano, com um leve aumento esperado ao longo do final de semana. Para as regiões sul, leste e sudeste do Estado, as mínimas devem variar entre 17 e 20°C, enquanto as máximas ficam entre 30 e 35°C.

Nas áreas pantaneira e sudoeste, as mínimas esperadas são entre 19 e 24°C e as máximas podem chegar a 34-37°C. Já nas regiões norte e Bolsão, as mínimas devem girar em torno de 16 a 18°C, com máximas entre 32 e 36°C. No mapa ao final da matéria constam todos os dados completos.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. O ar seco continuará predominando, com baixos índices de umidade relativa do ar, que devem variar entre 10% e 30%. Para se manter confortável e saudável, é recomendado que os moradores bebam bastante líquido e umidifiquem seus ambientes.

Os ventos devem soprar do quadrante leste/nordeste com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocasionalmente apresentar rajadas superiores a 50 km/h.

*Com informações do Cemtec.