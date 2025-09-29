Previsão indica máxima de 40°C com chuvas a qualquer hora do dia em Aquidauana

Pode chover a qualquer momento
Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
Em Aquidauana, o dia amanheceu com mínima de 23ºC, e a máxima prevista é de 40°C nesta segunda-feira (29), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Entretanto, há previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, com previsão de chuvas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.
Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Concurso
Envio deve ser feito pelo Sistema Revalida
Saúde
Seis em cada dez entrevistados mudaram hábitos para viver melhor
Esporte
Clubes disputam no Maracanã a partir das 16h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS