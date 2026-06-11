Tenente-coronel se torna primeira mulher no comando do maior batalhão da PM no interior de MS

A tenente-coronel Gabriella Letícia Fernandes de Oliveira durante a posse histórica / Reprodução/Redes sociais

Em solenidade histórica, a tenente-coronel Gabriella Letícia Fernandes de Oliveira tomou posse no comando do 3º BPM (3º Batalhão da Polícia Militar), em Dourados, nesta quarta-feira (10). Aos 35 anos, ela se tornou a primeira mulher a assumir a liderança da maior unidade operacional da PM no interior sul-mato-grossense.

A solenidade de passagem de comando aconteceu na sede do batalhão e reuniu autoridades militares e civis, familiares, convidados e integrantes da corporação. Durante a cerimônia, o tenente-coronel Robson Lopes Ramos transmitiu oficialmente a função à nova comandante.

O ato simbolizou não apenas a continuidade do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar na região de Dourados, mas, também, um avanço importante na representatividade feminina em cargos estratégicos da segurança pública sul-mato-grossense.

Durante o evento, o prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), ressaltou a relevância histórica da nomeação e destacou os avanços conquistados na área da segurança pública no município. A chegada da nova comandante também foi vista como um reforço às ações de policiamento preventivo e às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo a corporação, a tenente-coronel Gabriella assume a missão com o compromisso de fortalecer as ações comunitárias, ampliar o trabalho preventivo e intensificar o combate à criminalidade na região.

Ao deixar o comando do 3º BPM, o tenente-coronel Robson recebeu reconhecimento pelos serviços prestados à frente da unidade, considerada uma das mais importantes da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).