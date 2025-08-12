Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 07:28

Terça-feira em Aquidauana chega aos 30ºC

Dia amanheceu gelado, com registro de 10ºC

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O tempo volta a esquentar esta semana em Mato Grosso do Sul. Mas, para esta segunda-feira (12), a previsão em Aquidauana e região indica tempo mais ameno, com máxima de 30ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia será de céu claro, sem chuvas e mínima de 10ºC.

Em Miranda, a máxima será de 2ºC hoje, com mínima de 10ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 10ºC, com máxima de 28ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 29ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 10ºC.

