Terça Nobre da OAB/MS contará com desembargadores do TJ

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Escola Superior da Advocacia (ESA/MS), realizará nesta terça-feira, 20 de agosto, a partir das 19 horas, o evento “Terça Nobre”. A comemoração, que integra as festividades do Mês da Advocacia, acontecerá no Auditório da ESA/MS e contará com a participação de importantes figuras do cenário jurídico estadual e nacional.

O tema central do evento deste ano é “Sistema da Justiça Multiportas”, e incluirá um painel especial intitulado “Atualidades sobre a atuação do advogado no Tribunal de Justiça”. Este painel contará com a presença dos desembargadores Luiz Tadeu Barbosa, Alexandre Bastos e Ary Raghianti Neto, além do advogado Luiz Henrique Volpe Camargo, que discutirá as recentes atualizações e desafios enfrentados pelos advogados no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A palestra principal será conduzida por Fredie Didier Júnior, advogado renomado e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Didier Júnior é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas ao campo do direito e trará uma perspectiva enriquecedora sobre o sistema de justiça.

O evento “Terça Nobre” representa uma oportunidade valiosa para advogados, acadêmicos e demais profissionais do direito se atualizarem sobre temas relevantes e interagirem com especialistas de renome. A entrada é aberta aos interessados e promete promover um debate enriquecedor sobre as recentes tendências e desafios no sistema de justiça.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com a ESA/MS.