Terenos distribui 600 cobertores para famílias em vulnerabilidade

Entrega realizada pela Secretaria de Assistência Social beneficia moradores da zona urbana e rural
Assessoria de Comunicação
A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), intensificou em julho a entrega de cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade, buscando amenizar os efeitos do frio na cidade e nos assentamentos.
A ação, coordenada pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) sob supervisão de Ana Júlia, foi liderada pela secretária Viviane Servian Brites e pela primeira-dama Cacilca Budke. Ao todo, 600 cobertores foram distribuídos a famílias cadastradas em programas sociais, incluindo o Programa Criança Feliz, PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Bolsa Família.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover apoio e bem-estar à população, garantindo que a assistência chegue a moradores das áreas urbana e rural.
