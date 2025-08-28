Terenos distribui 600 cobertores para famílias em vulnerabilidade

Assessoria de Comunicação

A ação, coordenada pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) sob supervisão de Ana Júlia, foi liderada pela secretária Viviane Servian Brites e pela primeira-dama Cacilca Budke. Ao todo, 600 cobertores foram distribuídos a famílias cadastradas em programas sociais, incluindo o Programa Criança Feliz, PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Bolsa Família.

A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), intensificou em julho a entrega de cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade, buscando amenizar os efeitos do frio na cidade e nos assentamentos.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover apoio e bem-estar à população, garantindo que a assistência chegue a moradores das áreas urbana e rural.

