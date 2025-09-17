Terenos lança Plano Safra 2025/2026 para fortalecer agricultura familiar

Prefeitura de Terenos

O Plano Safra tem como objetivo oferecer condições de acesso a linhas de crédito que permitem ao pequeno produtor investir em sua propriedade, melhorar a produção e, consequentemente, gerar mais renda e qualidade de vida para sua família.

Na manhã desta terça-feira (16), foi realizado no CRAS do Assentamento Santa Mônica o lançamento do Plano Safra 2025/2026, programa considerado essencial para o fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento do município de Terenos.

Durante o evento, autoridades e representantes do setor agrícola destacaram a importância da iniciativa como um verdadeiro apoio a quem vive do campo e movimenta a economia local. Com o crédito facilitado, os produtores terão mais oportunidades de ampliar atividades, modernizar práticas e garantir a sustentabilidade de seus negócios.

A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, tem papel fundamental nesse processo, ao realizar a emissão do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar) — documento indispensável para que os agricultores possam acessar os benefícios disponibilizados pelo programa.

Com esse trabalho conjunto, o município reafirma o compromisso de valorizar e apoiar quem produz, fortalecendo o campo e garantindo um futuro mais promissor para Terenos.

