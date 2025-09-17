Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 15:37

Buscar

Últimas notícias
X
Terenos

Terenos lança Plano Safra 2025/2026 para fortalecer agricultura familiar

Programa garante acesso a crédito, modernização da produção e mais oportunidades para pequenos produtores

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 14:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Terenos

Na manhã desta terça-feira (16), foi realizado no CRAS do Assentamento Santa Mônica o lançamento do Plano Safra 2025/2026, programa considerado essencial para o fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento do município de Terenos.

O Plano Safra tem como objetivo oferecer condições de acesso a linhas de crédito que permitem ao pequeno produtor investir em sua propriedade, melhorar a produção e, consequentemente, gerar mais renda e qualidade de vida para sua família.

Leia Também

• Alunos de Terenos participam de ação de educação ambiental com plantio de mudas

• Gaeco deflagra operação contra organização criminosa em Terenos

• Veja as fotos da inauguração do Casarão em Terenos MS

Durante o evento, autoridades e representantes do setor agrícola destacaram a importância da iniciativa como um verdadeiro apoio a quem vive do campo e movimenta a economia local. Com o crédito facilitado, os produtores terão mais oportunidades de ampliar atividades, modernizar práticas e garantir a sustentabilidade de seus negócios.

A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, tem papel fundamental nesse processo, ao realizar a emissão do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar) — documento indispensável para que os agricultores possam acessar os benefícios disponibilizados pelo programa.

Com esse trabalho conjunto, o município reafirma o compromisso de valorizar e apoiar quem produz, fortalecendo o campo e garantindo um futuro mais promissor para Terenos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Abertas inscrições para nova turma do curso de preparação à adoção

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Inmet

Previsão indica chuvas e máxima de 39ºC hoje em Aquidauana

O dia amanheceu com termômetros registrando 21ºC na cidade

Renda

Miranda conclui cursos de bordado e horticultura em aldeias indígenas

Publicidade

Incêndio

Incêndio é controlado nas proximidades do Morro Azul após ação rápida

ÚLTIMAS

Polícia

Mulher furta bicicleta e é reconhecida pela vítima em Ladário

A mulher confessou ter repassado a bicicleta a um homem de nacionalidade boliviana

Polícia

Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo em Corumbá

O caso envolveu um desentendimento familiar

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo