Terenos realiza audiência pública sobre gestão fiscal do 1º semestre de 2025

Prefeitura de Terenos

Durante o encontro, serão apresentados os dados da execução orçamentária do período, possibilitando que a comunidade acompanhe de forma clara como os recursos públicos estão sendo utilizados. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência, o controle social e a boa governança.

A Prefeitura destaca que a participação dos cidadãos é essencial para o fortalecimento da gestão democrática. A audiência será uma oportunidade para conhecer, opinar e contribuir com a construção de uma cidade mais justa e eficiente na aplicação de seus recursos.

Um casarão antigo localizado na Rua 13 de Junho, esquina com a Major Gama, no centro de Corumbá, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (4), mobilizando uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar por volta das 8h. O imóvel, segundo vizinhos, está abandonado há anos e costuma ser utilizado por pessoas em situação de rua.



Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram a presença de chamas e grande quantidade de fumaça. O fogo atingiu um colchão, pedaços de madeira e acúmulo de lixo. Foram utilizados aproximadamente 300 litros de água para conter o incêndio.



Durante o combate às chamas, um cachorro foi resgatado de dentro do imóvel. O animal, que estava acuado, não apresentava ferimentos.



De acordo com relatos da vizinhança, esta não é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros atende ocorrências semelhantes no mesmo imóvel. O abandono de estruturas no centro da cidade tem contribuído para a reincidência de focos de incêndio na região.



As causas do fogo ainda não foram confirmadas. O caso será analisado pelas autoridades competentes.

