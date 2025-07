Terenos reforça frota da Assistência Social com novo veículo

Prefeitura de Terenos

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Terenos recebeu um novo veículo para reforçar os atendimentos do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (CadÚnico). A aquisição foi viabilizada com recursos do Governo Federal e tem como foco o fortalecimento da rede de proteção social no município.

O novo reforço à frota representa um avanço na estrutura dos serviços sociais, especialmente no atendimento às famílias da zona rural, onde o CRAS atua de forma permanente. Com mais mobilidade, as equipes técnicas poderão chegar com mais agilidade e autonomia aos locais de difícil acesso, promovendo um atendimento mais humanizado e eficaz.