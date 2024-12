Termina hoje prazo para sacar abono salarial referente a 2022

Saque no caixa eletrônico / Renê Márcio/ PMC

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para sacar o abono salarial de 2024, com ano-base 2022.

O benefício está disponível na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Depois desta data, as parcelas serão devolvidas ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Assim, o dinheiro só poderá ser recuperado pelos canais do Ministério do Trabalho.

Tem direito ao abono, aqueles que trabalharam por, pelo menos, 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês.

Além disso, é necessário ter os dados informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) ou no e-Social do ano-base considerado para apuração; e estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos.

A consulta para saber se tem direito, pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br.