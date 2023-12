Termômetros em Aquidauana podem ultrapassar 40°C

Dias serão de calor intenso em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá mais um dia quente por influência da onda de calor em Mato Grosso do Sul. Neste domingo, 17, os termômetros devem ultrapassar 40°C.

Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas chegam ao pico da onda de calor neste domingo, principalmente na região pantaneira, sudoeste, central, norte e bolsão.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que tal fenômeno ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis.

Além disso, não se descartam pancadas de chuva de forma isolada. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30 e 50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Aquidauana terá mínima de 27°C e máxima de 40°C. No Sudoeste do estado, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam aos 28°C e sobem até 40°C. Em Corumbá, no Pantanal, os valores variam entre 28°C e 38°C.

Grande registra 25°C pela manhã e 38°C no período da tarde. Em Dourados, a mínima é de 23°C e a máxima de 39°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 23°C e atinge 36°C nos períodos mais quentes do dia. Anaurilândia, no Leste, apresenta variação entre 24°C e 40°C.

Umidade do ar

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar estará em índice crítico de 10 a 30%, com risco à saúde e incêndios florestais.

A recomendação é ingerir bastante água, evitar exposição ao sol em horários mais quentes e manter ambientes umidificados.