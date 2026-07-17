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Terremoto de magnitude 7,4 atinge Puerto Madero, no México

Centenas de trabalhadores foram evacuados de edifícios em Villahermosa

Agencia Brasil

Publicado em 17/07/2026 às 14:44

Atualizado em 17/07/2026 às 14:46

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Agencia Brasil

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Puerto Madero, no México, na manhã desta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros (km), com epicentro em Chiapa informou o USGS.

De acordo com veículos de imprensa locais, o sismo levou à evacuação de emergência de centenas de trabalhadores de vários edifícios emblemáticos públicos e privados em Villahermosa, bem como à ativação imediata de protocolos de segurança e verificação por parte das autoridades estaduais.

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