Teto de escola municipal desaba em Miranda

Escola Municipal Roberto Paulo Almeida / Divulgação

Na tarde de sexta-feira, 15, o teto da Escola Municipal Roberto Paulo Almeida, localizada no centro de Miranda, desabou parcialmente. O incidente aconteceu no feriado da Proclamação da República, quando a escola estava fechada, evitando assim vítimas entre alunos e funcionários.

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Miranda informou que o desabamento ocorreu no saguão principal da escola. A administração detalhou que, em uma inspeção técnica realizada no dia 5 de novembro, o setor de engenharia havia identificado problemas estruturais na cobertura do prédio.

De acordo com o laudo técnico, foram encontradas falhas nas tesouras de sustentação do teto, o que gerava risco iminente de colapso, comprometendo a segurança de alunos, professores e demais funcionários. A Prefeitura também destacou que, após a constatação do problema, a Secretaria de Educação tomou uma série de medidas preventivas, como a solicitação de reparos emergenciais e a restrição do acesso ao saguão.

Obras

Além disso, a Secretaria antecipou as provas escolares para reduzir os impactos acadêmicos da interdição temporária de algumas áreas da escola.

Apesar das ações adotadas, a estrutura desabou antes que os reparos fossem realizados. A Prefeitura ressalta que, no momento do incidente, os protocolos de segurança já estavam em vigor, com o objetivo de evitar a exposição ao risco.

Em nota, a administração municipal lamentou profundamente o ocorrido e reafirmou seu compromisso com a segurança da comunidade escolar. A Prefeitura também informou que a Secretaria de Obras e o setor de engenharia já estão trabalhando para avaliar os danos e tomar as medidas corretivas necessárias.

Ainda não foi informado se as aulas serão suspensas ou se os alunos serão remanejados para outras unidades. A Prefeitura segue à disposição para fornecer mais informações e garantir que a situação seja resolvida com a maior brevidade possível, evitando que incidentes semelhantes ocorram no futuro.