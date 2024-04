TJ prestigia inauguração do Instituto Histórico e Geográfico de Amambai

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul prestigiou, na noite do dia 29 de abril, a inauguração do Instituto Histórico e Geográfico de Amambai (IHGA). O evento contou com apresentações culturais e estiveram presentes o juiz Daniel Raymundo da Matta, titular da Vara Criminal de Amambai, a diretora de Gestão Documental do TJ, Zeli Paim, e o historiador do PJMS, Vitor Valentim. Em fevereiro deste ano, o TJMS firmou um Termo de Cooperação com o IHGA com o objetivo de incentivar e difundir a história do Judiciário e da região sul do Estado.

O Instituto foi criado pelo escritor Almiro Pinto Sobrinho em 2004 com o nome de Associação de Promoção e Pesquisa Cultural de Amambai para fundar o Museu José Alves Cavalheiro. Em 2016, a instituição foi repassada para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em termo de cooperação com a Prefeitura.

Após a pandemia, o local ficou fechado e em março de 2023 foi devolvido para a Associação. Em agosto, durante reunião, foi renovado o Estatuto e com novos membros houve a mudança de denominação para o então Instituto.

Agora, foram abertas no local salas para abrigarem o Centro Regional de Documentos Históricos Cornélia Dourisboure, a Mapoteca Antônio Delgado Martines, a Hemeroteca Nino Luiz de Oliveira e o Centro de Memória Fotográfica Nicanor Alves do Amaral. Também foi adaptado um novo espaço para o Cine Rural João Fouseck com capacidade para 32 lugares.

“Estar presente na inauguração do Instituto Histórico e Geográfico de Amambai nos enche de alegria. O Poder Judiciário de MS tem Termo de Cooperação firmado com o Instituto com o intuito de difundir a história e a cultura dessa região, sendo contada através de processos históricos da comarca. Pretendemos firmar outros termos com outros municípios e instituições de ensino superior para levarmos a história guardada pelo Judiciário ao conhecimento de toda a população sul-mato-grossense. Quando contamos a história subsidiada pelos processos judiciais, temos a certeza de disseminar o conhecimento de maneira real”, destaca a diretora de Gestão Documental.

Saiba mais – Amambai tem uma importância relevante para a colonização do Estado, tendo em vista ter sido porta de entrada dos carreteiros oriundos da região sul do País.

Anteriormente chamada de Vila União, Amambai se reergueu por diversas vezes, até chegar a cidade polo como é hoje. Produtora de erva mate, quando da queda das vendas desse produto, utilizou da madeira para ser a matéria provedora de muitos lares. Posteriormente, gado e lavoura. Hoje, Amambai conta com indústria e cooperativas que aceleram a economia local.

A comarca de Amambai completará este ano 60 anos de criação e instalação. Atualmente a comarca possui duas varas cíveis, uma criminal e juizado especial para atender as demandas da cidade e região.