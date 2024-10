TJ realiza palestra sobre prevenção à violência doméstica no presídio feminino de Ponta Porã

Divulgação

No Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, celebrado em 25 de outubro, a equipe multidisciplinar da Coordenadoria da Mulher do TJMS realizou duas palestras para as internas do Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã (EPFPP). A iniciativa, solicitada pela juíza Thielly Dias de Alencar Pithan, da 1ª Vara Criminal da comarca, teve o apoio da desembargadora Jaceguara Dantas, gestora da Coordenadoria da Mulher.

Com o auxílio da direção do EPFPP, sob comando da policial penal Dilma Colman Delbane, as palestras reuniram mais de 60 mulheres encarceradas e ocorreram nos períodos matutino e vespertino, promovendo um espaço de diálogo e aprendizado focado na prevenção à violência doméstica. A programação abordou o ciclo da violência, os direitos das mulheres e os recursos de apoio disponíveis, possibilitando o entendimento sobre o tema. As participantes compartilharam relatos pessoais marcantes e participaram ativamente.

A equipe da Coordenadoria destacou que ações como essa são fundamentais para ampliar a compreensão das mulheres em situação de privação de liberdade sobre os caminhos para superar ciclos de violência e alcançar a reintegração social. “A sensibilização sobre a violência contra a mulher é parte essencial do processo de resgate da dignidade dessas mulheres. Cada história de superação e cada relato têm um valor inestimável”, afirmou a Desa. Jaceguara Dantas.

A Coordenadoria da Mulher reafirma seu compromisso com a prevenção e enfrentamento à violência em todos os contextos, garantindo que todas as mulheres tenham acesso a informações sobre seus direitos e suporte necessário.