TJMS abre concurso para promoção de desembargador

TJMS / Assessoria de imprensa
TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) abriu concurso para promoção de desembargador, pelo critério de antiguidade, conforme edital publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário da Justiça Eletrônico.
Os magistrados de entrância especial interessados no certame, têm cinco dias corridos para apresentar a candidatura.
Assim, Caberá ao Pleno da corte escolher o novo membro.A vaga era do ex-vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho. Ele teve a aposentadoria por tempo de contribuição concedida na mesma semana que poderia ter a aposentadoria compulsória pela idade
De acordo com o TJMS, os juízes com mais tempo de serviço são:
