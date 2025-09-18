TJMS abre concurso para promoção de desembargador

TJMS / Assessoria de imprensa

TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) abriu concurso para promoção de desembargador, pelo critério de antiguidade, conforme edital publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário da Justiça Eletrônico.

Os magistrados de entrância especial interessados no certame, têm cinco dias corridos para apresentar a candidatura.

Assim, Caberá ao Pleno da corte escolher o novo membro.A vaga era do ex-vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho. Ele teve a aposentadoria por tempo de contribuição concedida na mesma semana que poderia ter a aposentadoria compulsória pela idade

De acordo com o TJMS, os juízes com mais tempo de serviço são:

Djailson de Souza Cézar Luiz Miozzo Wagner Mansur Saad Alexandre Corrêa Leite Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli José Henrique Neiva de Carvalho e Silva Vitor Luis de Oliveira Guibo Flávio Saad Peron Ariovaldo Nantes Corrêa Alexandre Corrêa Leite

