Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 12:28

Buscar

Últimas notícias
X
Vaga

TJMS abre concurso para promoção de desembargador

Os magistrados de entrância especial interessados no certame, têm cinco dias corridos para apresentar a candidatura

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 09:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

TJMS / Assessoria de imprensa

TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) abriu concurso para promoção de desembargador, pelo critério de antiguidade, conforme edital publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário da Justiça Eletrônico.

Os magistrados de entrância especial interessados no certame, têm cinco dias corridos para apresentar a candidatura.

Assim, Caberá ao Pleno da corte escolher o novo membro.A vaga era do ex-vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho. Ele teve a aposentadoria por tempo de contribuição concedida na mesma semana que poderia ter a aposentadoria compulsória pela idade

De acordo com o TJMS, os juízes com mais tempo de serviço são:

  1. Djailson de Souza
  2. Cézar Luiz Miozzo
  3. Wagner Mansur Saad
  4. Alexandre Corrêa Leite
  5. Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli
  6. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva
  7. Vitor Luis de Oliveira Guibo
  8. Flávio Saad Peron
  9. Ariovaldo Nantes Corrêa
  10. Alexandre Corrêa Leite

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Prefeitura de Miranda leva serviços gratuitos à comunidade da Baiazinha

Serviços

Ribeirinho viaja de barco por 3h para garantir aposentadoria em Corumbá

Segurança

Curso de prevenção de incêndios é realizado na comunidade rural de Miranda

Ações do Setembro Amarelo chegam à zona rural e escolas de Anastácio

Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

Escola rural de Corumbá é uma das 30 finalistas no MS Alfabetiza

Geral

MTE alerta sobre golpe envolvendo falsas vagas nos Correios

Publicidade

Serviços

Anastácio realiza 3º Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal

ÚLTIMAS

Libertadores

Palmeiras vence River Plate de 2 a 1

Jogo aconteceu em Buenos Aires na noite de quarta-feira (17)

Pautado

Câmara dos Deputados aprova urgência em projeto sobre anistia

Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo