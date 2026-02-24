TJMS abre inscrições para estágio em Direito na comarca de Terenos

Divulgação/ TJMS

As provas serão realizadas no dia 12 de março, às 8 horas, na avenida Pedro Celestino, s/n, Centro, Fórum da comarca de Terenos. O processo seletivo será composto de uma prova objetiva com 20 questões, sendo 10 questões de Direito e 10 de Língua Portuguesa. Para ser aprovado, o candidato deverá obter o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos.

A comarca de Terenos está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de Direito para cadastro de reserva. Poderão se inscrever, até o dia 6 de março, estudantes de Direito do 1º ao antepenúltimo semestre. Os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria do Foro da comarca, das 12 às 18 horas, dentro do período estabelecido.

O resultado será divulgado no dia 17 de março, por meio de listagem com o nome e pontuação dos candidatos, sendo afixada no mural localizado na entrada do prédio do Fórum. Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência.

A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá no interesse da Administração, obedecendo rigorosa ordem de classificação. Com duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, o exercício do estágio é de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Quanto ao salário, o estagiário regularmente credenciado e no exercício do estágio receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital.

