TJMS aumenta desempenho no Ranking da Transparência do CNJ

Divulgação

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul obteve uma significativa elevação em sua pontuação no Ranking da Transparência do Poder Judiciário de 2024, alcançando 99,64%. Este resultado, o mais alto já registrado pelo TJMS, reflete o compromisso contínuo da instituição com a transparência e a melhoria da comunicação com a sociedade.

O Ranking da Transparência, realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em sua sétima edição e tem como objetivo avaliar a qualidade das informações disponibilizadas pelos órgãos de justiça. A avaliação visa garantir que a comunicação entre as instituições e os cidadãos seja clara, transparente e padronizada.

O aumento na pontuação do TJMS, sob a presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins, que subiu de 89,76% em 2023 para 99,64% em 2024, é resultado de uma série de ações estratégicas implementadas ao longo do último ano. Entre essas ações, destaca-se a designação da Direção-Geral como a unidade responsável pela gestão do Portal da Transparência. Esta mudança permitiu uma maior coordenação e eficiência na disponibilização das informações.

Além disso, foram realizadas melhorias na interface do portal, tornando-o mais intuitivo e facilitando o acesso dos cidadãos às informações. Esforços significativos também foram realizados pelas diversas secretarias e assessorias, a fim de garantir que as informações publicadas fossem mais completas e precisas, atendendo rigorosamente às exigências legais e regulatórias.

As recomendações e ações corretivas aplicadas foram cruciais para essa notável progressão no desempenho. O resultado no ranking não só marca um avanço significativo na transparência do TJMS, como também reforça a importância do Portal da Transparência como uma ferramenta essencial para o exercício da cidadania e a gestão pública responsável.

Esse resultado expressivo reforça o compromisso do TJMS com a transparência e a responsabilidade na gestão pública, demonstrando que a melhoria contínua e a adesão às boas práticas são essenciais para fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas.