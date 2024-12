TJMS conclui Mutirão Processual de 2024 com resultados positivos

Plenário de audiência do TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) concluiu com êxito o Mutirão Processual Penal de 2024, realizado entre os dias 1º e 30 de novembro, de acordo com a Portaria Conjunta TJMS nº 2971/24 e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O objetivo principal foi a reavaliação das prisões nos processos de conhecimento e de execução penal, incluindo casos previstos no art. 2º da portaria, como prisões preventivas com duração superior a um ano e situações definidas pelo Decreto nº 11.846/2023.

Com o apoio da presidência do Tribunal, sob administração do desembargador Sérgio Fernandes Martins, o mutirão foi coordenado pelo desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, Supervisor da Coordenadoria das Varas de Execução Penal de MS (COVEP) e Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), e contou com a participação da juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, Jacqueline Machado, e do juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, representante do CNJ/DMF. Também houve a colaboração de servidores da COVEP/GMF, do Departamento de Padronização da Primeira Instância, da Corregedoria-Geral de Justiça, da Secretaria de Tecnologia da Informação, da Assessoria de Planejamento e dos analistas judiciários das Varas de Execução Penal da Capital e do interior do Estado.

Além disso, divergências entre a situação prisional nos sistemas BNMP ou SEEU e as informações dos autos foram corrigidas prontamente.

Os resultados do mutirão foram formalmente reportados ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF) do CNJ, por meio de formulário eletrônico, conforme orientação do CNJ.