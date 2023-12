TJMS dá posse ao novo desembargador, Fernando Paes de Campos

Plenário de audiência do TJMS

O juiz Fernando Paes de Campos como novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (13). Ele ocupa a vaga da desembargadora Dileta Terezinha Souza Thomaz, que se aposentou em outubro, ao completar 75 anos.

Juízes de Campo Grande e do interior, magistrados aposentados, autoridades, familiares e amigos estiveram presentes no evento.

Segundo o Midiamax, empossado, o desembargador Fernando recebeu a medalha Ordem do Mérito Judiciário, no Grau Grã-Cruz. Foi recepcionado pelo presidente do TJMS, Carlos Eduardo Contar que discursou e lembrou de tempos em que ambos trabalharam juntos em comarcas do interior.

"Depois de tudo isso, prezado Des. Fernando, sua promoção por merecimento não seria apenas decorrente de suas qualidades técnica-profissionais, mas tornou-se justa e indispensável em razão de ter expurgado boa parte dos seus pecados nos últimos quatro anos e meio, carregando o custoso fardo de atender meus reclamos, exigências, cobranças e indignações acerca dos erros e necessidades administrativas, das quais V. Exa., calma e controladamente, sempre deu respostas sábias, positivas e equilibradas”, disse o desembargador Contar.

“Tive vitórias e tive derrotas, mas minha jornada sempre esteve diretamente ligada à magistratura. Mesmo na vida pessoal, todos os meu planos sempre tiveram como pano de fundo a magistratura. Magistratura que abracei como profissão e como paixão. Tive a extrema felicidade de me apaixonar pela função que eu mesmo elegi e, dessa forma, não vi o tempo passar”, falou o novo desembargador durante a posse.

Currículo

Paranaense de Ponta Grossa, Fernando formou-se em Direito na Universidade São Francisco de Assis e ingressou na magistratura sul-mato-grossense em fevereiro de 1994.

Promovido em dezembro de 1994 para o cargo de juiz de primeira entrância, Fernando foi judicar na comarca de Anaurilândia. Em novembro de 1997, uma nova promoção o levou para Cassilândia como juiz de segunda entrância.

Foi removido para Aquidauana, em outubro de 2000, e promovido em novembro do ano seguinte para o cargo de juiz auxiliar na Capital, comarca de entrância especial, onde permaneceu até ser removido, em junho de 2023, para atuar como juiz substituto de 2º grau.

Depois de quase três décadas dedicadas à distribuição da justiça, ele alcança a vaga para judicar no mais alto cargo de segundo grau na justiça estadual.