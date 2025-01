TJMS distribui copos reutilizáveis para servidores como parte de campanha

Divulgação

Em alinhamento às diretrizes estabelecidas pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 400/2021 e nº 550/2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) iniciou a distribuição de copos reutilizáveis aos servidores. A ação faz parte da campanha "Justiça Consciente", que tem como objetivo reduzir o consumo de copos descartáveis e garrafas de água mineral em embalagens plásticas.

A iniciativa está em conformidade com o Plano de Logística Sustentável e com a Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, sob a presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, instituída pela Portaria nº 299/2023, e segue os critérios de sustentabilidade definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU).

Além de reduzir o impacto ambiental causado pela produção e descarte de resíduos plásticos, a ação promove a eficiência do gasto público ao diminuir a aquisição desses produtos descartáveis. O uso de copos reutilizáveis contribui para a mitigação dos danos ambientais, reduzindo significativamente o consumo de materiais plásticos descartáveis no âmbito do Judiciário.

Desafio Sustentável – A Coordenadoria de Gestão Sustentável e Acessibilidade do TJMS tem desempenhado papel fundamental na implementação de práticas sustentáveis. Entre as iniciativas, destaca-se o "Desafio Sustentável", criado para promover a cultura da sustentabilidade no órgão e incentivar boas práticas ambientais. O encerramento do Desafio será realizado no próximo dia 28 de janeiro, no auditório do Tribunal Pleno, com a entrega do Certificado Mérito Sustentável Ouro, Prata e Bronze aos participantes que se destacaram, além de registro no banco de horas dos premiados.