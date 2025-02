TJMS empossa administração para o biênio 2025/2026

Divulgação

Na tarde desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou, no plenário do Tribunal Pleno, a cerimônia de posse da nova administração para o biênio 2025/2026. O evento solene marcou a transição de liderança, com a posse do desembargador Dorival Renato Pavan como novo presidente do TJMS.

Após assinar o termo de posse e receber o Grande Colar da Ordem do Mérito, o Des. Dorival Renato Pavan ocupou o assento presidencial e se comprometeu a desempenhar suas funções com lealdade e honra, respeitando a Constituição e as leis.

“Ao assumir esta Presidência, sinto uma profunda sensação de honra, alegria e alta responsabilidade para conduzir os destinos do Poder Judiciário neste biênio 25/26, ciente dos desafios que exigirão prudência, decisões sensatas e uniformes para todos os casos, harmonia entre os colegas e entre os Poderes constituídos, destacando que há pelo menos 10 anos construímos pontes seguras que nos permitem levar adiante todos os desideratos do Estado, no campo das competências institucionais de cada um, pontes essas que desejo solidificar ainda mais neste mandato”, proferiu o novo presidente.

O Des. Dorival Pavan enfatizou ainda a importância de focar na dignidade humana e nos direitos humanos, citando estudos europeus sobre a gestão judicial. Ele destacou o papel vital do Judiciário na garantia de direitos em uma sociedade desigual e a necessidade de oferecer serviços de qualidade.

“Trata-se de implementar a concepção da denominada administração dialógica, em que a população possa ser ouvida previamente antes da tomada de decisões que se reflitam no meio social, através das Coordenadorias, Comissões e Comitês já existentes no Tribunal, colhendo elementos dos destinatários das ações administrativas emanadas do Judiciário, antes de serem colocadas em prática e implementadas”, complementou o presidente do TJMS.

Novas lideranças – Outros membros da administração também foram empossados. O Des. Fernando Mauro Moreira Marinho como Vice-Presidente e o Des. Ruy Celso Barbosa Florence no cargo de Corregedor-Geral de Justiça. Ambos também prestaram seus juramentos e foram oficialmente empossados em seus respectivos cargos.