TJMS encabeça projeto contra violência sexual voltado para crianças indígenas

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), prepara a nova cartilha do projeto ‘Estrelas na Cabana’ no combate à violência sexual infantil adaptado para a realidade indígena.

A novidade é a inclusão de elementos próprios que configuram a cultura indígena, como a utilização do idioma guarani-kaiowá, além do português, ampliando o alcance da iniciativa e garantindo que crianças também tenham acesso à informação na sua língua materna.

Conduzida pela CIJ, a ação busca fortalecer a proteção das crianças por meio da literatura e do audiovisual, tratando de temas sensíveis como a violência de forma lúdica.

A cartilha tem como objetivo preparar as crianças para se protegerem de possíveis abusos, identificar a violência sexual e incentivar a denúncia por meio da informação e do diálogo.

Segundo a coordenadora de apoio às Articulações Interinstitucionais, Doemia Ignes Ceni, foi constatado no município de Amambai uma expressiva influência indígena, já que as crianças das aldeias são alfabetizadas inicialmente no seu idioma materno, o guarani-kaiowá. Por isso, a necessidade de adaptar a cartilha para a realidade local.

“Percebemos que em Amambai tínhamos que elaborar a cartilha de acordo com a realidade local, seguindo as diretrizes do município que alfabetizam as crianças indígenas no seu idioma materno. Assim, fizemos a tradução da cartilha para o idioma guarani-kaiowá e o personagem também é uma criança indígena. Desta forma, as crianças sentirão mais familiaridade com a história”, explica Doemia.

A psicóloga do município, Elenice Peixoto da Costa dos Santos, relata que em Amambai existem três aldeias, uma população de oito mil indígenas, da qual três mil são crianças. Ela esclarece que a cartilha é importante para trabalhar a questão da violência, já que os índices são altos.

“Infelizmente existem muitos casos de violência com as crianças indígenas de todos os tipos. É importante levar essa questão para ser trabalhada nas escolas municipais para que a gente possa conscientizá-las”.

A professora da rede municipal de Amambai, Aparecida Benites, explica que a obra será utilizada de diversas formas, dentro e fora da sala de aula, com atividades multidisciplinares e sempre de forma lúdica. “É um tema sensível para ser trabalhado, por isso temos que adaptar para a realidade das crianças e adolescentes, abordando o assunto de forma lúdica”, enfatizou a professora.

Após a confecção da nova cartilha, será realizado o lançamento em Amambai, junto às lideranças indígenas. A obra será utilizada em todas as escolas da rede municipal de ensino.

Saiba mais – O livro Estrelas na Cabana foi lançado em junho de 2021 pela CIJ. A obra literária tem como autoras Débora Amaro e Viviane Vaz. Desde seu lançamento, a cartilha já chegou aos municípios de Campo Grande, Sonora, Dourados, Deodápolis, Amambai, Aral Moreira e Fátima do Sul.