TJMS fará concurso público para analista judiciário

Plenário de audiência do TJMS

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) deve realizar um novo concurso público. Publicação no Diário Oficial da Justiça oficializa a dispensa licitação para contratação da banca examinadora que irá cuidar do próximo certame.



Será o 10º concurso público para provimento de cargos das carreiras de analista judiciário. A seleção será para áreas "fim e meio" do Judiciário - privativa do bacharel em Direito e profissionais de outras áreas, respectivamente -, e ainda para a contratação de técnico de nível superior.



O Tribunal realizou o último concurso público no ano passado, também para analista judiciário, e ainda faz chamamento dos aprovados. Esse último edital foi publicado em março daquele ano, com previsão de salário de quase R$ 7 mil, conforme o Campo Grande News.



A banca examinadora a ser contratada para o novo concurso é a Fundação Getúlio Vargas, a mesma que deu andamento ao anterior. O valor da contratação é R$ 1,6 milhão, conforme a publicação do TJMS.