TJMS ganha destaque nacional em eficiência e produtividade

Plenário de audiência do TJMS / Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul comemora os recentes resultados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que destacam sua eficiência e produtividade no atendimento à demanda judicial.



No ranking divulgado pelo CNJ, a Corte sul-mato-grossense conquistou o primeiro lugar entre os 12 tribunais de pequeno porte e segundo lugar no geral entre os 27 tribunais, no índice de atendimento à demanda, com o percentual de 116,3%, ficando atrás apenas do TJGO, com 121,1%. Essa posição destaca o compromisso do TJMS em lidar de forma acertada com a demanda de processos e casos que chegam à instituição. Este Índice de Atendimento à Demanda - IAD é o indicador que verifica se o tribunal foi capaz de baixar processos pelo menos em número equivalente ao quantitativo de casos novos.



No relatório Justiça em Números de 2023, no tocante ao Segundo Grau, o TJMS, juntamente do TJTO e do TJPB, todos de pequeno porte, alcançaram um IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) de 100%, evidenciando a excelência e o compromisso da Corte de MS. No geral, o TJMS obteve um IPC-Jus de 82%, o que demonstra desempenho e eficácia no julgamento de processos e na prestação de serviços jurisdicionais.



Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com o mesmo relatório, o TJ de Mato Grosso do Sul registrou um total de 11.979 novos casos por cem mil habitantes no mesmo período das estatísticas levantadas, evidenciando a expressiva demanda enfrentada pelo tribunal.

No índice de produtividade dos servidores da área judiciária, por sua vez, o TJMS ocupa o sexto lugar no ranking nacional, com a marca de 179. Embora tenha ficado atrás dos tribunais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Alagoas e Amazonas, o Tribunal de Justiça de MS alcançou uma pontuação respeitável, empatando com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reafirma, assim, seu compromisso com a busca contínua pela excelência na prestação jurisdicional, contribuindo para a efetivação dos direitos dos cidadãos e para o fortalecimento do sistema de Justiça no Estado.

Desde que assumiu a Presidência do TJMS, o Des. Sérgio Fernandes Martins está trabalhando em três pilares distintos para o biênio 2023/2024: a valorização da magistratura e dos servidores; o pronto atendimento e plena satisfação ao jurisdicionado e à classe dos advogados; e a melhoria na estrutura física e instalações, bem como na realização de obras essenciais.

Está percorrendo as comarcas do Estado com os Gabinetes de Integração dando vida às palavras e promovendo ações específicas, próximas aos magistrados, servidores e população, que vão desde a entrega de computadores, à assinatura de autorizações de compra de equipamentos de segurança e estudos de melhorias para as comarcas. Medidas que visam melhorar ainda mais a prestação jurisdicional do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.